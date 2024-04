Israele, sistemi in tilt per i timori dell'attacco dell'Iran: caos con Gps, carte di credito e ai supermercati

04 aprile 2024 a

La tensione tra Iran e Israele ha raggiunto una nuova fase critica dopo l'attacco all'ambasciata iraniana di Damasco avvenuto il 2 aprile scorso. Mentre le minacce provenienti da Teheran diventano sempre più aggressive, nello Stato ebraico c'è un crescente timore di un conflitto imminente, suscitando un clima di isteria collettiva, aggravato anche dal conflitto in corso con Hamas a Gaza. Momenti di panico, spiega Il Giornale, si sono fatti sentire anche per le strade, con segnalazioni di problemi e malfunzionamenti nelle app di navigazione come Google Maps e Waze. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Times of Israel, diversi automobilisti a Tel Aviv hanno riscontrato un'anomalia sulla mappa, che li ha erroneamente posizionati a Beirut, in Libano.

Questo fenomeno è stato causato dall'attivazione dei jammer, dispositivi utilizzati dallo stato israeliano per disturbare le onde di comunicazione dei geolocalizzatori, nel tentativo di proteggersi da eventuali attacchi imminenti. Di conseguenza, si sono anche verificati problemi di connessione e malfunzionamenti nei servizi offerti dai cellulari, compresi Google Maps e i sistemi di pagamento, generando caos e disagi diffusi tra la popolazione. Nonostante le rassicurazioni fornite dalle Forze di difesa israeliane, che hanno sottolineato che nulla di nuovo sta accadendo e che la popolazione sarà informata in caso di emergenza, il clima di paura e incertezza persiste. Le recenti minacce provenienti da Teheran alimentano ulteriormente l'ansia e il terrore, mentre l'efficacia del sistema difensivo di Israele, rappresentato dall'Iron Dome, è messa alla prova dopo essere stata sopraffatta dai razzi di Hamas lo scorso ottobre. Nonostante gli sforzi delle autorità per mantenere la calma e la normalità, il paese è stato inevitabilmente gettato nel caos, con lunghe code ai bancomat e ai supermercati, alimentate dalla paura e dall'incertezza che permeano la popolazione.