Usa, bufera sulla Nbc per l'ultima assunzione. Poi arriva il licenziamento

L’ex presidente del comitato repubblicano nazionale, Ronna McDaniel, è stata licenziata da Nbc News appena due giorni dopo aver iniziato una nuova carriera di commentatrice politica televisiva. Il fatto è che contro la presenza sugli schermi dell’emittente, tradizionalmente orientata a sinistra, c’è stata un’alzata di scudi degli altri conduttori e giornalisti che hanno ricordato il ruolo avuto da McDaniel nel tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e nell’attaccare la stampa. «Non ci sono dubbi che gli ultimi giorni siano stati difficili per il nostro gruppo - ha riconosciuto il presidente del NbcUniversal News Group, Cesar Conde in una lettera inviata allo staff - dopo aver ascoltato le legittime preoccupazioni di molti di voi, ho deciso che Ronna McDaniel non sarà più una nostra commentatrice». «Voglio personalmente scusarmi con i membri del nostri team che si sono sentiti delusi», ha poi aggiunto, sperando così di mettere fine alla sommossa da parte dei volti storici dell’emittente contro l’assunzione della repubblicana.

La vicenda però non è destinata a chiudersi così, dal momento che, rivela la Cnn, McDaniel si prepara ad un’azione legale contro l’emittente. E nella bufera non poteva mancare di farsi sentire Donald Trump contro la sua ex alleata, contro la quale nei mesi scorsi ha lanciato una durissima campagna per metterla alla porta per mettere al suo posto alla guida del comitato repubblicani suoi fedelissimi, tra i quali la nuora Lara Trump. «Wow, Ronna McDaniel è stata licenziata da Fake News Nbc, è durata solo due giorni anche dopo che ha fatto di tutto dicendo quello che volevano che dicesse», ha scritto con Truth Social, riferendosi al fatto che nella prima, ed ormai unica, apparizione sugli schermi di Nbc news, la repubblicana ha corretto le sue posizioni negazioniste rispetto alla vittoria di Joe Biden, affermando che il presidente nel 2020 vinse le elezioni in «modo giusto e netto», pur ribadendo che è accettabile che i repubblicani sollevino ancora dei «problemi» riguardo alla sconfitta di Trump.

Dopo queste dichiarazioni non si sono fatte attendere le critiche e le prese di distanza in diretta televisiva da parte dei volti storici dell’emittente, come il capo degli analisti politici Chuck Todd, della decisione di assumere McDaniel: «C’è una ragione perché un sacco di giornalisti di Nbc news sono a disagio con questo». I conduttori del programma «Morning Joe», Mika Brzezinski e Joe Scarborough, hanno chiesto in diretta a Nbc di fare marcia indietro. «Crediamo che l’emittente debba scegliere voci repubblicane per bilanciare la copertura delle elezioni, ma devono essere repubblicani conservatori, non chi ha usato la propria posizione per essere una negazionista dei risultati elettorali anti-democratica», le parole di Brzezinski. Anche la principale star del network, Rachel Maddow, conduttrice nota per le sue posizioni progressiste, ha dedicato mezz’ora del suo programma alla decisione «inspiegabile» di far entrare nella famiglia dei giornalisti e commentatori di Nbcnews una persona che ha in passato demonizzato i media definendoli «fake news».