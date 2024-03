Guerra in Ucraina, Zelensky spara a zero sugli Usa: “Sprecati 6 mesi”

30 marzo 2024 a

Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato ancora una volta il Congresso degli Stati Uniti ad approvare al più presto finanziamenti aggiuntivi per aiutare l’Ucraina, spiegando che da questi aiuti dipendono le capacità ucraine sul campo di battaglia nella guerra con la Russia. A causa delle controversie al Congresso, «abbiamo sprecato sei mesi. Non possiamo perdere altro tempo. L’Ucraina non può essere una questione politica tra partiti», le parole del numero uno di Kiev in un’intervista a David Ignatius, editorialista del Washington Post. Zelensky ritiene che i critici agli aiuti all’Ucraina non capiscano la posta in gioco in una guerra su vasta scala, perché «se l’Ucraina cade, Vladimir Putin dividerà il mondo» in amici e nemici della Russia.

Nel colloquio è stata pure fatta una richiesta precisa: Kiev ha un urgente bisogno di missili Atacms (Army Tactical Missile System) che possano colpire gli aeroporti della Crimea da dove la Russia lancia missili contro l’Ucraina. «Quando la Russia saprà che possiamo distruggere questi aerei, non attaccherà dalla Crimea. È come con la marina. Li abbiamo spinti fuori dalle nostre acque territoriali. Ora li spingeremo fuori dagli aeroporti della Crimea», la promessa di Zelensky al quotidiano Usa.