Medio Oriente, l'ex generale di Israele lancia l'allarme: "Pericolo per l'Italia"

29 marzo 2024 a

a

a

Il Medio Oriente è in ebollizione. Ne parla l'ex generale dell'esercito israeliano, Amir Avivi, che lancia un allarme anche per il nostro Paese. Per stabilizzare il Medio Oriente c’è bisogno di una «forte posizione dell’Italia, dell’Europa e degli Usa» contro «l’aggressione iraniana»; le università italiane e la nostra società devono capire «che Israele sta combattendo una guerra di sopravvivenza» contro Hamas, che «è il male assoluto» e fa parte di un’organizzazione, la Fratellanza musulmana, «pericolosa» anche per l’Italia; a Gaza «non c’è una carestia» e l’invasione via terra di Rafah «è inevitabile» per distruggere Hamas a Gaza una volta per tutte, ma «sarà possibile solo se evacuiamo i civili verso le spiagge». L’ex generale di brigata israeliano Amir Avivi, fondatore e amministratore delegato dell’Idsf (Forum per la difesa e la sicurezza di Israele) parla in un’intervista esclusiva all’Adnkronos mentre la crisi mediorientale entra nel suo momento più caldo, dopo la pioggia di missili israeliani sulla Siria. I giudici dell’Aia hanno decretato all’unanimità che a Gaza è in corso una carestia e che Israele deve «assicurare senza indugio» e «urgentemente» la fornitura dell’assistenza umanitaria necessaria. La decisione arriva dopo la risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza sulla quale gli Stati Uniti si sono astenuti mentre silenziosamente il Pentagono collabora con i ministri israeliani.

“Fame come arma di guerra, è un crimine”. L'Onu stigmatizza Israele

Un momento molto complicato per Israele sul piano delle relazioni internazionali. «Per prima cosa è importante dire che non c’è una carestia a Gaza, c’è un continuo arrivo di aiuti umanitari, sia via cielo che via terra ma la maggior parte viene presa da Hamas alle spese dei civili palestinesi, e Israele ha il dovere di controllare e distribuire gli aiuti senza che essi cadano nelle mani sbagliate», puntualizza Avivi. Inoltre «non penso che stiamo perdendo sul piano delle relazioni internazionali: tutti, a partire dalla Casa Bianca, hanno capito che bisogna distruggere Hamas a Gaza, abbiamo un interesse comune. Ma gli Stati Uniti hanno dubbi sull’operazione in Gaza e Israele dovrebbe presentare agli americani dei piani (che esistono) che si possano attuare per muovere il milione di abitanti che ora è a Rafah. Bisogna ricordarsi che abbiamo già spostato questi abitanti di 40 km, ora dobbiamo muoverli solo di 4 km. È una cosa importante, perché non vogliamo operare in un’area piena di civili e vogliamo portarli in sicurezza vicino al mare e solo a quel punto potremo operare in Rafah». Il presidente americano Joe Biden ha affermato che l’Arabia Saudita e altri Paesi arabi (tra cui Egitto, Giordania e Qatar) sono «pronti a riconoscere pienamente Israele» per la prima volta, spiegando che però deve esserci «un piano post-Gaza» e «una soluzione a 2 Stati». Siamo vicini a una svolta per Gaza o è solo una speranza dell’inquilino della Casa Bianca? «Abbiamo visto con gli accordi di Abramo che i Paesi sunniti moderati (come gli Emirati) hanno normalizzato le relazioni con Israele e firmato un accordo di pace senza cercare una soluzione alla crisi israelo-palestinese», osserva l’ex generale israeliano, secondo il quale «ci sono tante motivazioni per cui il mondo sunnita vuole fare un accordo di pace con Israele», tra queste «la creazione di un'alleanza che possa bilanciare la minaccia cinese-russo-iraniana che vediamo ora in Medio Oriente. Penso che Israele debba presentare dei prospetti su come sul medio-lungo termine si possa ricostruire Gaza ma ogni tentativo di connettere la normalizzazione dei rapporti con il mondo musulmano e lo Stato (morto prima di nascere) palestinese sarebbe un grande errore».