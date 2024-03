Gaza, Israele respinge la proposta di Hamas. “Colpa di Netanyahu”

20 marzo 2024 a

Israele avrebbe respinto l’ultima proposta presentata da Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. A farlo sapere è stato Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, che ha annunciato che da Israele è arrivata «una risposta negativa» all’ultima proposta consegnata dai negoziatori del gruppo. Hamas, ha spiegato ancora Hamdan, «sta cercando di porre fine alla guerra aggressiva contro il nostro popolo e sta aumentando i suoi sforzi per portare aiuti» alla popolazione assediata della Striscia di Gaza. Hamas, ha proseguito, «ha presentato la sua proposta riguardo lo scambio di prigionieri e abbiamo dimostrato un approccio positivo e una elevata flessibilità». In questo senso, «stiamo seguendo il corso dei negoziati attraverso i fratelli mediatori di Egitto e Qatar e abbiamo presentato una visione globale che permetta di realizzare le aspirazioni del nostro popolo».

Hamdan punta poi il dito contro «Benjamin Netanyahu, il suo governo terrorista e coloro che lo sostengono», specificando che «hanno la responsabilità di ostacolare gli sforzi volti a salvare l’accordo di scambio». Infine, ha concluso l’attacco, «la continua aggressione sionista contro l’ospedale Al-Shifa è un tentativo di nascondere il fallimento militare del nemico». Sembra proprio non esserci pace dopo lo scoppio del conflitto dello scorso 7 ottobre.