Russia, plebiscito per Putin. Il leader di Hamas: "Rafforzamento dell'amicizia"

Nessuna sorpresa, solo una conferma. Il presidente uscente della Russia ha vinto le elezioni, ottenendo un quinto mandato di sei anni alla guida del Paese. Qualora lo portasse a termine, lo zar diventerebbe il leader politico più longevo in Russia degli ultimi duecento anni. Il presidente dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha inviato a Putin un messaggio per congratularsi della vittoria alle elezioni. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram di Hamas. Haniyeh ha affermato in particolare che il movimento conta sul "rafforzamento dei legami di amicizia e sullo sviluppo della cooperazione" con la Russia. Il leader dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese ha anche augurato al presidente russo il successo nel suo lavoro e il successo nella costruzione di un mondo multipolare. Non è mancato un elogio al posizionamento di Putin rispetto alla "questione palestinese".

Intanto continua a tenere banco la discussione sulla presunta falsificazione dei voti. Novaya Gazeta Europe, basandosi sui calcoli del matematico e analista indipendente Sergey Shpilkin, parla addirittura della metà. Secondo il quotidiano indipendente si tratta di frodi su scala record per le elezioni presidenziali in Russia. Come riporta un articolo dell'Adnkronos, "escludendo i voti con il sistema elettronico, i dati ufficiali riferiscono che 74,5 milioni di elettori si sono recati alle urne. Di questi, circa 64,7 milioni hanno votato per Putin, ma i calcoli di Shplikin indicano che almeno 31,6 milioni di questi voti sono stati falsificati. Per ricavare questi numeri, l'analista ha confrontato la distribuzione dei voti ottenuti dai candidati con l'affluenza alle urne in ogni seggio, in modo da capire quanti voti sono stati 'aggiunti' al vincitore".