Kate Middleton, il foto-gate si allarga: ritoccata anche la Regina Elisabetta

Il KateGate si allarga. Dopo che si è scoperto l'ultima foto pubblicata da Kate Middleton era stata ritoccata con Photoshop almeno due volte, come dicono i metadati, la principessa del Galles ha ammesso di averla modificata lei stessa da "fotografa amatoriale". Mentre si discute dell'ultimo video pubblicato dal Sun che la ritrae sorridente e in forma - non per questo i sospetti sulle sue condizioni di salute si sono dissolti, anzi - arrivano i primi risultati delle verifiche sugli scatti precedenti. Le agenzie stanno cominciando a ritirare una foto che ritrae la Regina Elisabetta insieme ai membri più piccoli della famiglia reale. Scatto innocuo, ma photoshoppato. La foto è stata pubblicata il 21 aprile del 2023 da Balmoral, il castello della famiglia reale in Scozia, il giorno in cui avrebbe compiuto 97 anni (Elisabetta II è scomparsa l'8 settembre del 2022).

Tuttavia, riporta il Guardian, ci sono parecchie tracce dell'uso di software per il fotoritocco. Tessuti, oggetti sullo sfondo non completamente rimossi, piccole difformità nei profili e nelle sagome dei nipoti reali. ANche in questo caso la foto sarebbe stata scattata da Kate Middleton. Intanto l'agenzia France Presse non solo ha eliminato la foto pubblicata nel giorno della Festa della mamma, ma ha declassato Kensington Palace a "fonte non più affidabile".