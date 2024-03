Hamas-Houthi, c'è il faccia a faccia: coordinamento anti-Israele

16 marzo 2024 a

I ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi si sono incontrati con i rappresentanti di varie fazioni palestinesi, tra cui Hamas e Jihad Islamica, per discutere il «coordinamento» delle loro azioni contro Israele, «in vista della prossima fase» della guerra. Lo hanno riferito fonti di entrambi i gruppi, precisando che «l’importante incontro» si è svolto la settimana scorsa a Beirut, in Libano. Il faccia a faccia si è incentrato su «un’espansione degli scontri e l’accerchiamento dell’entità israeliana, come annunciato giovedì da Abdel Malek al-Houthi», il leader degli Houthi, ha sottolineato una fonte yemenita.

"Stanno pianificando...": gli Houthi testano un missile ipersonico

Un funzionario palestinese, che ha chiesto di restare anonimo, ha precisato che l’incontro ha permesso di discutere il «ruolo complementare di Ansar Allah (altro nome dato agli Houthi, ndr) accanto alle fazioni palestinesi, in particolare in caso di offensiva israeliana a Rafah», nell’estremo sud della Striscia di Gaza, dove sono ammassati 1,5 milioni di sfollati palestinesi. Da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas gli Houthi hanno iniziato a seminare il panico nel Mar Rosso, costringendo l’Ue e gli Usa ad una missione navale per difendere le navi in transito nella zona.