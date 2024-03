Houthi testano un missile ipersonico. "Stanno pianificando...": l'ultima minaccia

15 marzo 2024 a

I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno testato con successo un razzo ipersonico nello Yemen. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, citando una fonte militare. Secondo il rapporto, il gruppo armato sta pianificando di iniziare a produrre missili da utilizzare contro obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro Israele. Il gruppo terroristico con sede nello Yemen ha affermato che intensificherà gli attacchi durante il mese sacro musulmano del Ramadan in solidarietà con i palestinesi nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza. Mesi di attacchi Houthi nel Mar Rosso hanno interrotto il trasporto marittimo globale, costringendo le aziende a reindirizzare verso viaggi più lunghi e costosi intorno all’Africa meridionale e alimentando i timori che la guerra tra Israele e Hamas possa diffondersi fino a destabilizzare il più ampio Medio Oriente.

"Sostegno stabile e incessante": gli Houthi non indietreggiano su Gaza

Solamente questa mattina una nave mercantile è stata attaccata al largo del porto yemenita di Hodeidah, nel Mar Rosso, ma "non è stata colpita e non ha subito alcun danno". Lo ha riferito l’Agenzia del commercio marittimo della Marina britannica (Ukmto) in un aggiornamento sullo stato della nave attaccata mentre transitava a 76 miglia nautiche (140,7 chilometri) a ovest del porto di Hodeidah. Secondo l’Ukmto, fra i membri dell’equipaggio non vi sono feriti e l’imbarcazione sta proseguendo la navigazione verso la sua destinazione. Con ogni probabilità si tratta di un nuovo attacco condotto dal gruppo yemenita filo-iraniano Houthi che, a partire da novembre 2023, sta ostacolando la regolare navigazione fra il Golfo di Aden, il Mar Rosso e il Canale di Suez, attaccando le navi mercantili in transito che siano in qualche modo collegate o dirette verso Israele.