Microsoft sotto attacco: "Hacker legati alla Russia nei nostri sistemi"

Attacco informatico ai sistemi Microsoft. L'azienda ha dichiarato che il gruppo di hacking Midnight Blizzard, sponsorizzato dalla Russia, ha ottenuto l’accesso ad alcuni dei suoi archivi digitale di codici sorgente e sistemi interni, dopo un attacco rilevato dalla società statunitense a gennaio. Lo riportano i media internazionali. Il gigante tecnologico statunitense ha affermato che le sue indagini sulle attività di Midnight Blizzard sono in corso.

Secondo quanto trapela, gli hacker legati a Mosca sono riusciti a rubare il codice sorgente di programmi Microsoft dopo essere riusciti a entrare - e la notizia era stata data nei mesi scorsi - negli account mail di alcuni dirigenti della compagnia in quello che era stato definito l’attacco SolarWinds, denuncia la stessa Microsoft. L’attacco è ancora in corso. "Nelle ultime settimane, abbiamo raccolto prove che l’hacker Midnight Blizzard (o Nobelium) sta usando informazioni che erano state prese dai nostri sistemi mail corporate per ottenere, o cercare di ottenere, accesso non autorizzato, fra cui l’accesso ad alcuni magazzini di codici sorgente della compagnia e sistemi interni. A ora non abbiamo trovato prove che i sistemi di interfaccia con i clienti in ambiente Microsoft siano stati compromessi", ha spiegato l’azienda in un post.

Non è chiaro quali siano i codice sorgenti a cui gli hacker hanno avuto accesso ma gli hacker stanno cercando di usare "segreti di diverso tipo che hanno trovato" per cercare ulteriori violazioni dell’azienda e potenzialmente per i suoi clienti. "Alcuni di questi segreti erano stati condivisi da clienti e Microsoft in email e mano a mano che lo scopriamo nelle nostre mail esfiltrate, stiamo contattando questi clienti per assisterli nell’adottare misure di mitigazione" del danno.