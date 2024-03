Russia, rischio "attentati imminenti" a Mosca: la Farnesina avverte gli italiani

08 marzo 2024 a

Rischio attentati imminenti: l’ambasciata americana in Russia ha pubblicato sul proprio sito un alert di sicurezza sottolineando che sta monitorando notizie secondo cui "estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, inclusi i concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare i grandi raduni nelle prossime 48 ore". L’ambasciata invita a evitare la folla e monitorare i media locali per gli aggiornamenti. Anche l’ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile. Ieri l’Fsb ha reso noto di aver smantellato, in seguito a uno scontro a fuoco, una cellula dell’Is nella regione di Kaluga. I componenti della cellula stavano pianificando un attentato contro una istituzione ebraica a Mosca.

Dopo gli alert di Usa e Gran Bretagna seguenti alle dichiarazioni dei servizi d'intelligence russi su un piano dell'Isis per attaccare una sinagoga a Mosca, la Farnesina "suggerisce" ai cittadini italiani in Russia di "continuare ad evitare, nelle prossime settimane, ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione ad eventi culturali con grossa affluenza di pubblico". Lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri. Nel messaggio, che ribadisce disposizioni già in vigore, non si fa tuttavia cenno all'allarme dell'ambasciata americana per possibili attentati a Mosca nelle prossime 48 ore.