Russia-Cina, il piano per conquistare la Luna e piazzarci un reattore nucleare

Il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, ha annunciato una partnership tra Russia e Cina per sviluppare una centrale nucleare sulla Luna entro il 2035. Secondo Borisov, l'energia nucleare rappresenterebbe la soluzione ideale per fornire elettricità alle future colonie lunari, superando le limitazioni dei pannelli solari. Il progetto, attualmente in fase di studio secondo Reuters, dovrebbe vedere la realizzazione della centrale nucleare sulla superficie lunare tra il 2033 e il 2035, in collaborazione con gli scienziati cinesi. Borisov ha sottolineato la serietà dell'iniziativa, affermando che la presenza umana non sarebbe necessaria durante le fasi di installazione, che verrebbero effettuate in modalità automatica.

L'esperto ha anche condiviso informazioni riguardanti un altro ambizioso progetto: la costruzione di un'astronave cargo a propulsione nucleare. Tutte le sfide tecniche, ad eccezione del sistema di raffreddamento del reattore nucleare, sembrano essere state superate. L'idea è quella di utilizzare un "rimorchiatore spaziale" alimentato da un reattore nucleare e turbine ad alta potenza, in grado di trasportare carichi pesanti da un'orbita all'altra e svolgere compiti come la raccolta di detriti spaziali. Nonostante le recenti difficoltà nel programma spaziale russo, inclusa la fallita missione lunare Luna-25, Borisov ha evidenziato la determinazione della Russia nel perseguire ulteriori missioni lunari. La collaborazione con la Cina potrebbe portare a missioni con equipaggio congiunte e alla creazione di una base lunare.

L'interesse per l'energia nucleare nello spazio non è esclusivo della Russia e della Cina. La NASA ha già avanzato proposte concettuali per un sistema di energia nucleare in collaborazione con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, riconoscendo le sfide legate alle notti lunari prolungate. L'utilizzo dell'energia nucleare potrebbe garantire una fonte di alimentazione stabile per le missioni lunari.