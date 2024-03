Usa, Corte Suprema promuove Donald Trump: "Candidato al super tuesday"

04 marzo 2024 a

Donald Trump potrà figurare tra i candidati delle primarie repubblicane in Colorado per il Super Tuesday di martedì 5 marzo. L'ha deciso la Corte Suprema federale annullando la sentenza della Corte suprema del Colorado secondo cui Trump non avrebbe potuto candidarsi per il presunto ruolo nell’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2020. Lo riportano i media internazionali. La decisione dei giudici del Colorado era il frutto di un’interpretazione del 14esimo emendamento della Costituzione americana secondo cui chi prende parte a un’insurrezione non può ricoprire incarichi pubblici.

«Una grande vittoria per l’America». Così l’ex presidente Donald Trump ha commentato su Truth la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ammesso la sua candidatura nelle primarie repubblicane in Colorado, bocciando la sentenza della Corte suprema del Colorado secondo cui il tycoon non potrebbe partecipare alle elezioni presidenziali.