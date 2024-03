Medio Oriente, Charles Michel chiede indagine su Gaza: "Disgustato"

01 marzo 2024 a

Medio Oriente, l'Europa chiede di fare chiarezza su quanto successo nelle ultime ore nella Striscia di Gaza. La strage di civili necessita venga fatta chiarezza sulle modalità di quello che è successo in Medio Oriente. A prendere la parola è il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

«Scioccato e disgustato dall’uccisione di civili innocenti avvenuta a Gaza mentre aspettavano disperatamente aiuti umanitari. Il diritto internazionale non ammette doppi standard. Dovrebbe essere avviata immediatamente un’indagine indipendente e i responsabili portati alla giustizia. È urgentemente necessario un cessate il fuoco per consentire agli aiuti umanitari forniti da agenzie specializzate adeguatamente finanziate come l’Unrwa di raggiungere i civili». Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.