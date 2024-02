Medio Oriente, “Israele pronta all'operazione di terra contro Hezbollah”. I timori Usa

29 febbraio 2024 a

Nuova escalation in Medio Oriente? L’amministrazione Usa è preoccupata dal sospetto che Israele stia pensando di lanciare un’operazione di terra contro Hezbollah in Libano nei prossimi mesi. Lo riferisce la Cnn che cita fonti informate, seppur anonime, all’interno dell’amministrazione. Nello staff di Biden ci sarebbero stati anche briefing di intelligence sulla questione ma il timore è che ci sia «un’operazione militare israeliana nei prossimi mesi», magari non «nelle prossime settimane» ma «forse più avanti in primavera».

Nel frattempo, proprio nelle stesse ore in cui emergeva l’indiscrezione della Cnn, l’Iran avrebbe dato all’organizzazione terroristica Hezbollah il via libera per intensificare i suoi attacchi lungo il confine settentrionale di Israele. La Repubblica islamica avrebbe posto delle condizioni a Hezbollah, ordinandogli di lanciare un attacco su larga scala contro Israele solo dopo che «si fosse accertato dell’intenzione di Israele» di effettuare un’invasione della città di Rafah, nel sud di Gaza. Secondo quanto riporta Arab Post, che cita fonti iraniane e libanesi di alto livello, Teheran avrebbe dato il via libera a Hezbollah nel timore che, dopo che l’IDF avrà completato l’invasione di Rafah, il Libano meridionale «sarà il prossimo» obiettivo, stessa preoccupazione degli Usa.

Una fonte delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha detto all’Arab Post che Esmail Qaani, comandante della forza Quds delle stesse Guardie rivoluzionarie, ha incontrato lunedì il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, per discutere «gli ultimi sviluppi» lungo il confine settentrionale di Israele. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto su richiesta di Nasrallah, che ha invocato la «necessità» di tenere un incontro di emergenza dopo che «sono state ottenute informazioni» indicanti l’intenzione di Israele di lanciare un assalto su larga scala contro Hezbollah in Libano. «Hassan Nasrallah ha detto a Qaani che l’attacco sarà probabilmente molto imminente, molto probabilmente nel mese di Ramadan, o con l’invasione israeliana della città di Rafah», ha detto una fonte delle Guardie Rivoluzionarie. «Nasrallah ha detto di essere completamente certo dell’intenzione di Israele di lanciare un attacco su larga scala al Libano, e ha chiesto a Qaani di dargli completa libertà su come intende attaccare», ha detto un’altra fonte diplomatica in Iran. Secondo le stesse fonti citate dal giornale arabo, Qaani ha espresso però la disapprovazione di Teheran per il lancio non coordinato di razzi da parte di Hezbollah sulla città israeliana settentrionale di Safed, uno dei quali ha colpito l’ingresso del Centro medico Ziv.