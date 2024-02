Usa, nelle elezioni piomba Monica Lewinsky: per cosa l'hanno scelta

28 febbraio 2024 a

È Monica Lewinsky il volto scelto da un’importante casa di moda americana, la Reformation, per invitare le donna a votare, il prossimo novembre, alle elezioni negli Stati Uniti. «Yoùve Got the Power» è lo slogan utilizzato dalla campagna, condotta insieme a Vote.org, per ricordare «il potere» che si può esprimere andando alle urne. L’attivista anti bullismo che negli anni Novanta, quando aveva 22 anni, si trovò al centro di una tempesta mediatica per una relazione con l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, 27 anni più grande di lei, sul sito Internet di Reformation afferma che «votare significa usare la propria voce per essere ascoltati. E questo è l’aspetto più determinante della democrazia», perché «nel voto sta il nostro potere». Trench di pelle e completo rosso brillante, a braccia conserte Lewinsky ha quindi aggiunto: «andate a votare, altrimenti per i prossimi quattro anni non potrete nemmeno lamentarvi».

Nel 2018 Lewinksy aveva descritto come un «grossolano abuso di potere» la relazione con Clinton, che inizialmente aveva negato per poi ammettere «un contatto fisico intimo inappropriato» con la stagista alla Casa Bianca. Era «l’uomo più potente del pianeta, con abbastanza esperienza di vita per saperne più di me», aveva detto Lewinksy.

Mentre cresce l’apatia degli elettori in vista del voto di novembre, l’ex stagista di Clinton ha detto che «dobbiamo tutti ricordarci a vicenda che non possiamo lasciare che questo sentimento ostacoli la necessità di andare a votare, perché è in questo modo che usiamo la nostra voce. È lì che sta il nostro potere». «È un anno elettorale estremamente importante e la fiducia nelle grandi istituzioni è piuttosto bassa», il messaggio di Reformation sul suo sito web. «Non vogliamo essere un altro marchio che vi dice solo di votare, quindi abbiamo collaborato con gli esperti di Vote.org» per rendere il messaggio maggiormente efficace. Materialmente, la casa di moda ha donato 25mila dollari a Vote.org, la più grande organizzazione apartitica degli Stati Uniti che lavora per incoraggiare le persone a partecipare al processo elettorale.