Ucraina, la promessa di Zelensky: "Sarà il giorno più bello"

«Vinceremo»: lo ha promesso, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky, che ha accolto a Kiev la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i leader di Canada e Belgio e quelli dell’UE Ursula Von der Leyen e Charles Michel.

In un video diffuso dalla presidenza ucraina, dall’aeroporto di Hostomel, teatro di una battaglia vittoriosa proprio nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina, Zelensky ha ricordato che «ci battiamo per vincere, da 730 giorni nella nostra vita. E vinceremo, in quello che sarà il giorno migliore della nostra vita».