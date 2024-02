Zelensky si appella a Trump e annuncia una nuova offensiva: l'intervista a Fox News

23 febbraio 2024 a

a

a

Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di sanzioni contro più di 500 soggetti russi coinvolti nella guerra in Ucraina mentre Volodymyr Zelensky esorta dagli schermi di Fox News il Congresso americano ad approvare ulteriori aiuti militari. Durante un’intervista al canale di riferimento dei conservatori statunitensi, il presidente ucraino si è rivolto ai parlamentari repubblicani che stanno bloccando uno stanziamento da 60 miliardi di dollari. «L’Ucraina sopravviverà senza il sostegno del Congresso?» ha detto, «Certo. Ma non tutti noi ce la faremo». I repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, in particolare quelli vicini a Donald Trump, rifiutano di approvare questo nuovo aiuto nonostante l’insistenza dell’amministrazione democratica del presidente Joe Biden.

"Vogliono seppellirlo in segreto": Navalny, mostrato il corpo alla madre

Secondo il leader ucraino, il prezzo per aiutare Kiev oggi è molto inferiore al costo potenziale di un confronto futuro con il presidente russo Vladimir Putin, se vincesse la guerra contro l’Ucraina. Da parte sua, l’amministrazione di Joe Biden, anch’essa in campagna per la sua rielezione, ritiene che la mancata concessione di questi aiuti al Congresso equivarrebbe a «fare un regalo a Putin». Da mesi la Russia sta incrementando la produzione di armi e impiegando ingenti risorse nella rinnovata offensiva che ha portato alla conquista prima dell’ex roccaforte ucraina di Avdiivka e poi del villaggio di Pobeda a circa cinque chilometri a ovest della città di Donetsk. Il presidente Biden ha espresso «fiducia» che il Congresso farà presto approvare nuovi aiuti di guerra, mentre la Casa Bianca ha annunciato che i dettagli delle nuove sanzioni saranno diffusi oggi. Il ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato all’AFP che le misure colpiranno «la Russia, i suoi facilitatori e la sua macchina da guerra». «Queste sanzioni faranno in modo che Putin paghi un prezzo ancora più alto per la sua aggressione all’estero e la repressione in patria» ha spiegato Biden, «Se Putin non paga il prezzo della morte e della distruzione che sta diffondendo, andrà avanti».

"Niente politica". l'Eurovision vuole stoppare la canzone, l'ira di Israele

Nell'intervista ripresa in uno scenario di guerra, all'interno di un locale devastato, il presidente ucraino ha anche annunciato che le Forze armate di Kiev lanceranno una nuova controffensiva contro la Russia a due anni dall’inizio dell’aggressione. «Non entrerò nei dettagli, ma i russi avranno delle sorprese», ha affermato Zelensky dicendo che «naturalmente ci prepareremo per una nuova offensiva».