Hamas, Sinwar è arrivato in Egitto? Caos sulla soffiata

20 febbraio 2024 a

Yahya Sinwar è in Egitto? Israele smentisce seccamente le notizie del sito saudita Elaph secondo cui il leader di Hamas a Gaza, nonché mente dell’attacco del 7 ottobre che ha scatenato la nuova guerra, sarebbe fuggito in Egitto attraverso i tunnel sotterranei della Striscia di Gaza. «Non siamo a conoscenza di quanto riportato nella notizia», ha dichiarato un funzionario, citato da Channel 12 . Secondo Elaph l’apparato di Difesa israeliano riterrebbe che la leadership di Hamas, tra questi Sinwar ed il fratello Muhammed, avrebbero recentemente raggiunto il Sinai provenienti da Rafah. Secondo la stessa - unica - fonte, i terroristi in fuga potrebbero aver portato con sé alcuni ostaggi da usare come scudi.

Video su questo argomento Israele becca Sinwar: come hanno trovato il leader di Hamas | GUARDA

La settimana scorsa l’Idf aveva diffuso immagini video di Sinwar in un tunnel a Gaza assieme a diversi membri della sua famiglia. Un filmato risalente al 10 ottobre. «La caccia a Sinwar non si fermerà fino a quando non lo avremo preso, vivo o morto», aveva detto in quell’occasione il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, nel corso di una conferenza stampa. E ora il tam-tam per la notizia saudita, ma le forze di sicurezza continuano nella ricerca di Sinwar, del comandante militare di Hamas Mohammad Deif e del suo vice Marwan Issa.