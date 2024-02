Usa, Trump condannato ad una sanzione multimilionaria per frode: la cifra da capogiro

16 febbraio 2024 a

Donald Trump è stato condannato a pagare 354,9 milioni di dollari per la frode finanziaria e fiscale commessa per ottenere prestiti milionari da almeno due banche. È questo il verdetto del tribunale di Manhattan nei confronti di Trump, i suoi tre figli maggiori e la Trump Organization, la società della famiglia del tycoon. La decisione del giudice Arthur F. Engoron chiude un caso caotico, durato anni, in cui il procuratore generale di New York ha messo sotto processo le affermazioni sulla ricchezza di Trump. Senza giuria, il potere era solo nelle mani del giudice, che ci è andato giù pesante.

E’ stato inoltre imposto un divieto di tre anni che impedisce a Trump di ricoprire ruoli di vertice in qualsiasi azienda di New York, compresa la sua, ma il giudice ha anche applicato questa punizione ai figli adulti dell'ex presidente per due anni e ha ordinato loro di pagare più di 4 milioni di dollari ciascuno. Uno dei figli, Eric Trump, è l'amministratore delegato de facto della Trump Organization e la sentenza mette in dubbio la possibilità che un membro della famiglia possa gestire l'azienda a breve termine. Trump si appellerà sulla sanzione finanziaria - che potrebbe salire a 400 milioni di dollari o più una volta aggiunti gli interessi - ma dovrà trovare il denaro o garantire un'obbligazione entro 30 giorni. La sentenza non lo manderà in bancarotta, perché la maggior parte della sua ricchezza è legata al settore immobiliare e non a soldi liquidi.