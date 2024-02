Medio Oriente, il portavoce di Netanyahu gela tutti: "Non è momento di fare regali"

15 febbraio 2024 a

a

a

«Non è il momento di pensare di fare regali ai palestinesi». Così il portavoce dell’ufficio del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, Avi Hyman, ha commentato un rapporto del Washington Post secondo cui gli Stati Uniti starebbero elaborando un piano per il dopo Hamas che preveda la nascita di uno Stato palestinese.

Direttore Cia in Israele. Cosa si sono detti con Mossad e Netanyahu

«Qui in Israele siamo ancora all’indomani del massacro del 7 ottobre», ha affermato in un briefing, aggiungendo che «ora non è il momento di parlare di regali per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità Palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre». Hyman ha sottolineato che «ora è il momento della vittoria, della vittoria totale su Hamas» e «tutte le considerazioni sul giorno dopo Hamas si svolgeranno il giorno dopo Hamas».