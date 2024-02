Meghan Markle risponde alle provocazioni sul nuovo sito Sussex: "C'è un motivo"

14 febbraio 2024 a

Meghan, la duchessa del Sussex, ha parlato per la prima volta dopo il rebranding del suo sito web, Sussex.com. Il precedente sito di Harry e Meghan, Archewell, ora reindirizza automaticamente a «Sussex.com» e un’immagine della coppia domina la home, sovrapposta al testo: «The Office of Prince Harry & Meghan the duke & duchess of Sussex". «C’è un motivo per cui lavoro con Ryan e il talentuoso team di Article da un decennio», si legge nella dichiarazione di Meghan, «la loro attenzione ai dettagli, la loro creatività e cura, e l’approccio attento al design e all’esperienza dell’utente. Non sono solo designer; sono collaboratori che elevano le tue idee in identità visive. Sono un’azienda molto speciale. Inoltre sono canadesi, quindi sono una fan».

Archewell, dal nome del primogenito della coppia, aveva sostituito il precedente marchio Sussex Royal di Harry e Meghan dopo che avevano lasciato i doveri reali. La decisione «provocatoria» del principe Harry e Meghan Markle di rilanciare il loro sito web Archewell, il nome sotto cui rientravano tutti i loro sforzi filantropici e commerciali, con «Sussex.com» ha suscitato accuse che stessero cercando di fare di nuovo i «reali». "Royal insider" del Daily Mail hanno denunciato che il sito nuovo, creato dall’agenzia canadese Article, «non ha senso» e crea una «linea sfocata tra passato e presente» poiché alla coppia è stato detto di abbandonare il titolo di «Sussex» nel 2020 dopo aver "divorziato" dalla Casa reale.