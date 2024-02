Re Carlo non fa riavvicinare William e Harry: "Speranza naufragate"

07 febbraio 2024 a

Il principe Harry è arrivato a Londra per stare vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro, per il quale ha già iniziato le terapie mediche. Il figlio minore gli ha fatto visita nella sua residenza londinese, Clarence House. Dopo quello che i media hanno definito un "breve incontro", Carlo e Camilla hanno lasciato Londra per la loro residenza di campagna di Sandringham. Tra il monarca britannico e il duca di Sussex, che nel 2020 ha rinunciato ai suoi doveri reali e si è trasferito a Los Angeles, i rapporti negli ultimi anni si sono fatti complessi. Ma l'annuncio della malattia del padre, comunicata in privato da Carlo al figlio minore, ha portato Harry a prendere un volo della British Airways in direzione Heathrow (Londra), dove è sbarcato nel primo pomeriggio senza Meghan e i figli Archie e Lilibet, rimasti in California. Gli esperti reali puntavano su questo viaggio per un riavvicinamento tra padre e figlio e tra fratelli.

Tra William e Harry, però, non sarebbe in programma neanche un incontro. Questa l'indiscrezione che è stata fatta circolare. "Il principe Harry e William non hanno pianificato di incontrarsi mentre il duca di Sussex è nel Regno Unito per far visita a Carlo, dopo la sconvolgente diagnosi di cancro [ricevuta] dal monarca", hanno scritto sul Daily Mail. Le tensioni tra i due sarebbero ancora molto tangibili. Il mancato colloquio tra i due "fa naufragare le speranze di un potenziale ramoscello d’ulivo tra i due fratelli…", hanno rivelato le fonti. Il principe William, in più, sarebbe ora concentrato sulla moglie Kate, che ha da poco superato un intervento all'addome e che, seppur rispettando gli impegni, dovrà stare a riposo e recuperare buone condizioni di salute.