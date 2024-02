Re Carlo, il principe Harry è già a Londra. Come sta davvero, voci impazzite

06 febbraio 2024 a

L'ora della pace o il segnale che le condizioni di re Carlo III sono più gravi di quanto è possibile immaginare leggendo il comunicato di Buckingham Palace? Le voci e le speculazioni corrono frenetiche tra tabloid e royal watcher mentre il principe William ha ormai messo piede sul suolo del Regno Unito dopo aver appreso che il padre ha un cancro. Il Duca di Sussex è atterrato all’aeroporto di Londra Heathrow "per stare con il padre", riporta il Daily Mail con un volo della British Airway. La moglie Meghan Markle e i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, sono rimasti in California, nella casa di Montecito. Harry e il fratello WIlliam sono stati informati personalmente dal padre della diagnosi.

Harry vola a Londra da Re Carlo per "lasciarsi il passato alle spalle"

Dal punto di vista clinico re Carlo ha trascorso la notte a casa dopo aver iniziato il trattamento ambulatoriale contro il tumore. Lo riporta la Bbc. Ieri Buckingham Palace ha annunciato che al 75enne monarca britannico è stata diagnosticata la malattia identificata durante il suo recente trattamento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata. Non è stato specificato il tipo di tumore diagnosticato al re, al quale è stato consigliato di rinviare gli impegni pubblici. Re Carlo continuerà comunque a svolgere i compiti di Stato e proseguiranno gli incontri settimanali con il primo ministro Rishi Sunak. Secondo la Bbc il principe William coprirà alcuni impegni per suo conto.

Il premier britannico ha parlato di una malattia "presa in tempo", ma il fatto che i trattamenti siano iniziati immediatamente fa pensare che le condizioni del sovrano destino seria preoccupazione. Tornando a Harry, il Daily Mail fa sapere che pressoché tutti gli esperti di affari reali lo stanno esortando "a sanare la frattura familiare mentre il padre è in cura".