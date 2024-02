Re Carlo, Harry vola a Londra per "lasciarsi il passato alle spalle"

06 febbraio 2024 a

Re Carlo III ha informato entrambi i suoi figli della diagnosi di cancro che lo riguarda. Lo riporta la Bbc. Il principe Harry, che vive negli Stati Uniti, ha parlato con il padre e rientrerà nel Regno Unito per fargli visita. Il principe ed erede al trono William è, invece, in contatto regolare con il monarca. Il duca di Sussex, tuttavia, pare proprio che abbia scelto di raggiungere la famiglia da solo. La moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet non lo seguiranno. Stando a quanto scritto sul Daily Mail, Harry è stato visto "arrivare al terminal VIP dell'aeroporto di Los Angeles ieri sera, si dice che sia salito sul primo volo e che potrebbe essere a Londra all'ora di pranzo".

Per ora non si sa se il duca di Sussex soggiornerà nel centro di Londra per stare vicino al Re oppure a Windsor, molto probabilmente nel vuoto Frogmore Cottage. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha espresso il suo parere e ha affermato che questa triste circostanza sarà per Harry e Carlo III un'occasione da cogliere al volo: "Sono sicuro che Harry metterà da parte il passato in questo momento per questo problema serio. Per la famiglia reale, compresi i Sussex, è così importante che tutti vadano nella giusta direzione". Sul Daily Mail non manca l'ottimismo: "Gli esperti hanno detto che sperano che il viaggio last minute del Duca di Sussex possa finalmente avvicinare Harry, Charles e William", si legge.