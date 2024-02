Kansas City, sparatoria alla parata per la vittoria del Superbowl: 1 morto e 9 feriti

14 febbraio 2024 a

Festa con dramma. Diverse persone sono state colpite in una sparatoria a Kansas City, nei pressi della Union Station, dove si stavano radunando i fan dei Chiefs per la parata per la vittoria al Superbowl di domenica. La polizia ha fermato due persone armate. Alle celebrazioni erano attese circa un milione di persone. «Al termine della parata ci sono stati colpi d’arma da fuoco sparati a ovest della Union Station, nei pressi del garage, e diverse persone sono state colpite», ha detto un portavoce del dipartimento di Polizia di Kansas City, Jake Becchina, che ha invitato la gente della zona «a lasciare l’area rapidamente e in sicurezza e a evitare di andare nel parcheggio per facilitare le cure ai feriti». Fonti dei vigili del fuoco hanno detto ad Abc News che una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite - cinque delle quali in modo serio e tre in modo critico – nella sparatoria andata in scena durante le celebrazioni per il trionfo dei Kansas City Chiefs nel campionato Nfl (football americano).