Tg1, questa sera l'intervista di Chiocci a Zelensky sulla guerra in Ucraina

04 febbraio 2024 a

a

a

A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina a parlare al Tg1 è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio del conflitto con la Russia, le difficoltà, gli errori, i cambiamenti in arrivo al vertice, l’appello agli italiani: “Sosteneteci, perché Vladimir Putin potrebbe arrivare anche da voi”. Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci intervista Zelensky: il faccia a faccia andrà in onda - domenica 4 febbraio - dopo il Tg1 delle 20 e sarà disponibile anche su RaiPlay.