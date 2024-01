Re Carlo al secondo giorno in ospedale. “Come sta”, le condizioni

27 gennaio 2024 a

Secondo giorno di ricovero per re Carlo III sottoposto a cure per via di un ingrossamento della prostata. Il sovrano «sta bene», questo quanto filtra sulle sue condizioni di salute. Il monarca è stato visto entrare ieri alla London Clinic, nel centro di Londra, accompagnato dalla regina consorte Camilla. La regina è stata ieri fino alle 15.10 nell’istituto medico e ha sorriso ai giornalisti prima di allontanarsi in auto. È poi tornata per una visita di circa un’ora e mezza, che si è conclusa poco prima delle 20. Non è chiaro quando il re lascerà la struttura dove è stato sottoposto a quelle che Buckingham Palace ha definito «cure programmate».

Ieri Camilla ha assicurato alle persone all’interno della London Clinic che Carlo, 75 anni, stava «bene» dopo le cure. Nella stessa struttura è ricoverata la principessa del Galles, Kate Middleton, che ha subito un intervento di chirurgia addominale. A Kate, ricoverata da 12 giorni, avrebbe fatto vista ieri re Carlo. Ma sulle condizioni della moglie del principe William c’è maggiore riserbo all’interno delle segrete stanze del Regno Unito.