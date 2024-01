Donald Trump, foto con gaffe: "La mano". Il dettaglio che non sfugge

25 gennaio 2024 a

Nelle ultime ore la notizia è stata fatta rimbalzare in rete con insistenza e ha catalizzato l'attenzione dei più curiosi. Una foto postata su Truth da un "patriota" trumpiano e rilanciata dallo stesso Donald Trump ai suoi milioni di follower, è diventata virale. Ma non per i motivi a cui pensava il tycoon. L’immagine generata dall’intelligenza artificiale, che mostra Trump seduto a pregare, ha un particolare: la mano destra è formata da sei dita. Lo scatto è stato pubblicato tre giorni fa, alla vigilia delle primarie in New Hampshire, dall’account Patriot4Life, ed è stata rilanciata da Trump senza prestare molta attenzione all’immagine.

Ma qualcuno sulla rete ha notato l’anomalia, trasformando una foto celebrativa in un’immagine surreale, diventata virale su X, l’ex Twitter. Su Truth il post, che ha registrato migliaia di interazioni, i commenti si dividono tra chi considera Trump sacrilego e chi, credendo all’immagine, ha tessuto le lodi del tycoon uomo devoto. Su X, invece, il post rilanciato dall’account guelphgirlchris è diventato virale per la storia delle sei dita. Intanto l'ex presidente ha vinto le primarie Usa in New Hampshire. Con un'affluenza definita da record, si è imposto su Nikki Haley, unica avversaria rimasta in campo. Aggiundicandosi sia questo Stato che l'Iowa, il tycoon si sta avvicinando sempre di più alla nomination per la corsa alla Casa Bianca.