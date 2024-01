Medio Oriente, la minaccia di Hamas a Biden: "Non arriverà nulla di buono"

20 gennaio 2024 a

Hamas attacca Joe Biden. «Vendere l’illusione che Biden stia cercando di parlare dello Stato palestinese non inganna il nostro popolo. Biden è un partner a pieno titolo nella guerra del genocidio, e il nostro popolo non si aspetta nulla di buono da lui". L'ha detto Izzat al-Rishq, membro dell’ufficio politico di Hamas, lo riporta "Al Quds".

"Queste persone si considerano i guardiani del popolo palestinese e vogliono scegliere per loro il tipo di Stato che gli si addice - ha aggiunto - «dopo decine di migliaia di martiri e feriti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, il popolo palestinese si impadronirà del suo Stato in cui vivrà in libertà e dignità come si conviene ai suoi sacrifici».