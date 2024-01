Guerra in Ucraina, niente più Patriot dagli Usa: si mette male per Kiev

07 gennaio 2024 a

a

a

Presto gli Stati Uniti non saranno più in grado di fornire armi all’Ucraina, in particolare di mantenere la fornitura del sistema di difesa aerea Patriot che possono costare dai 2 ai 4 milioni di dollari ciascuno. La rivelazione è del New York Times, che cita funzionari della Casa Bianca e del Pentagono. I Patriot sono progettati per contrastare i missili balistici e, dal momento in cui la prima batteria Patriot è entrata nello spazio di combattimento in Ucraina, hanno rimodellato la battaglia per i cieli riuscendo a respingere gli attacchi aerei della Russia.

Raffica di razzi Hezbollah su Israele. Borrell: "No escalation"

Altrettanto importante è il ruolo svolto dai Patriot nella difesa dai sofisticati bombardamenti a saturazione, scrive il New York Times. Questi assalti utilizzano una combinazione di piattaforme di lancio terrestri, marittime e aeree per inviare missili e droni verso l’Ucraina lungo varie rotte di volo, scendendo lungo diverse traiettorie con tempi di impatto coordinati destinati a sopraffare le difese di Kiev. Inoltre il potente radar del Patriot ha una portata di oltre 93 miglia e può individuare fino a 100 obiettivi contemporaneamente, secondo un rapporto del Congressional Research Service. Ma ora per Kiev il flusso di aiuti si fermerà.