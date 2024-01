Usa, terrore in volo. Si stacca il finestrino e scatta l'atterraggio d'emergenza

Momenti di terrore. Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo da Portland, Oregon. Il motivo è visibilmente chiaro dalle immagini che hanno iniziato a circolare in rete. Alcuni video, condivisi sui social, documentano il distacco di un finestrino e di una porzione di parete del velivolo. Si tratta di un Boeing 737 MAX 9, in viaggio verso la California e con a bordo 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn