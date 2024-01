Von der Leyen tira le orecchie all'Europa: "Più veloce e competitiva"

06 gennaio 2024 a

«L’Europa dovrebbe diventare più veloce, competitiva e forte». Lo ha dichiarato in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, affermando che «la protezione dovrebbe essere un elemento fondamentale» così come «combattere l’immigrazione illegale rispettando gli impegni presi». Von der Leyen ha quindi sottolineato che «l’Europa fornisce sostegno e sicurezza in tempo di cambiamento».

Tra le sfide che attendono la Commissione europea ci sarà sicuramente quella climatica. «Presenteremo una comunicazione sugli obiettivi climatici del 2040. Dopo la Cop 28 e il successo della nostra iniziativa europea per obiettivi globali sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica in tutto il mondo è importante che l’Unione europea continui a fissare gli standard e le tendenze». L'aveva affermato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa con il premier belga Alexander De Croo, a Bruxelles, in occasione della visita del Collegio dei commissari alla presidenza belga del Consiglio Ue.