Von der Leyen lancia l'asse con l'Egitto: "No allo sfollamento forzato da Gaza"

18 novembre 2023 a

a

a

La «crisi umanitaria in atto a Gaza» è stata al centro del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. In un post su X, von der Leyen aggiunge di aver «ringraziato l’Egitto per il suo ruolo chiave nella fornitura e nel facilitare l’assistenza umanitaria per i palestinesi vulnerabili». «Siamo d’accordo sul principio del "no" allo sfollamento forzato dei palestinesi e su un orizzonte politico sulla base della soluzione dei due Stati», aggiunge mentre prosegue il conflitto tra Israele e Hamas. «Per rafforzare le nostre relazioni lavoriamo assieme su un partenariato strategico, globale e di beneficio reciproco», conclude.

Biden tuona: stop a Israele solo quando Hamas non potrà più uccidere

Intanto sono almeno 26 i morti dopo un bombardamento aereo israeliano nel sud della Striscia di Gaza. È quanto rende noto la stampa locale. La città colpita è Khan Younis. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi bambini. Colpita anche l’area intorno all’ospedale di Beit Lahiya, nel nord di Gaza. ventitre le persone rimaste ferite. Intanto lòesercito israeliano ha reso noto di avere attaccato postazioni e obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, dopo il lancio di razzi dal territorio libanese verso Israele nelle ultime 24 ore.