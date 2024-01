Guerra Ucraina-Russia, 620 milioni per gli attacchi delle ultime 24 ore: bilancio impressionante

02 gennaio 2024 a

Numeri da capogiro per una guerra che ormai va avanti da quasi due anni. Il massiccio attacco russo della scorsa notte e stamattina contro l’Ucraina, che ha provocato 5 morti e numerosi feriti, è costato a Mosca l’equivalente di circa 620 milioni di dollari. La stima è della rivista americana Forbes e si basa sul costo dei 99 missili e droni lanciati dalle forze di Mosca.

Nella prima ondata di attacco sono stati lanciati 35 droni Shahed 136/131 (tutti distrutti dalla contraerea). Successivamente bombardieri russi Tu95Ms hanno lanciato una settantina di missili da crociera Kh-101, Kh-555 e Kh-55. A questi vanno aggiunti 10 missili Kinzhal Kh-47M2 lanciati da caccia Mig-31K, 3 missili da crociera Kalibr, 12 missili Iskander M/S-300 e S-400 e 4 missili anti radar Kh-31-P. Il costo di ognuna di queste armi varia dai 15 milioni di dollari per i missili Kinzhal Kh-47 e i 13 milioni per i Kh-101, fino ai più ’economici’ droni da 50mila dollari. La Russia ha quindi speso più di mezzo miliardo per attaccare l’Ucraina in meno di 24 ore.