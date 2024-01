Francia, il "rapimento" di Gesù Bambino diventa un caso

Alessandra Zavatta 01 gennaio 2024 a

a

a

Rapito Gesù. A Frénouville, un piccolo municipio del Calvados, in Normadia, è sparita dal presepe la statua del Bambinello. Padre Morand ha lanciato un appello sui social network per ritrovarlo: "Chiediamo a chi lo ha preso di rimetterlo gentilmente a posto". Il parroco non nasconde che “i cristiani di Frénouville sono un po' scioccati”. Lui però non ne fa un dramma: "È meglio se lo troviamo, ma non è insostituibile, non è un pezzo da collezione!" E, in ogni caso, non saranno pagati "riscatti" per Gesù.

Vogliono l'inclusione e fanno la guerra al Natale: le follie sinistre

Il sacerdote ritiene che si tratti più di uno “scherzo” che di un atto doloso. Seppure sui giornali francesi la notizia viene trattata con preoccupazione. Su Facebook la parrocchia chiede agli internauti di “condividere” la pubblicazione, “affinché il presepe sia di nuovo completo per l'Epifania e perché i bambini possano continuare a venire ad ammirarlo”.

"Lasciamolo in pace": Tajani tuona sul presepe inclusivo di +Europa

Nel frattempo, padre Morand incontrerà nei prossimi giorni gli artigiani di Frénouville per vedere come sostituire la statuina, che misura circa quindici centimetri, da qui all'arrivo dei Re Magi. “Se non lo troviamo, porteremo il Bambinello della vicina chiesa di Soliers a Frénouville". "Sarà come la fuga in Egitto”, immagina maliziosamente ricordando il "viaggio" di Giuseppe e Maria con il piccolo Gesù per sfuggire a re Erode che aveva dato ordine di uccidere tutti i bambini sotto i due anni temendo che tra loro ci fosse il futuro sovrano che avrebbe potuto spodestarlo. "Solo che stavolta la "fuga" non sarà a dorso di asino, ma in macchina".