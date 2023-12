Presepe inclusivo di +Europa, Tajani: "Lasciamolo in pace"

29 dicembre 2023 a

a

a

"Il bello delle tradizioni...è che possono cambiare!": con questa frase e con immagini di presepi inclusivi, +Europa ha augurato ai suoi elettori buone feste. La scelta del partito di inserire nella rappresentazione della natività delle famiglie differenti ha sollevato un'aspra polemica. Sui social, in particolar modo, molti utenti non hanno apprezzato la decisione di forzare il cambiamento. La notizia è stata ripresa da Giuseppe Brindisi a Zona bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4. In particolar modo, ospite nella prima parte della puntata, è stato Antonio Tajani a esprimere la sua opinione in merito.

Forza Italia la spunta: c'è la proroga al Superbonus

"Io a casa ho il presepe, lo faccio", ha premesso il vicepremier e leader di Forza Italia, per poi continuare: "Veramente è mia moglie a essere bravissima a farne. E' un mago. Ne fa due, tre. Ce l'abbiamo sia nella casa ha Roma che in quella a Fiuggi", ha raccontato. Quindi il ministro degli Esteri è andato dritto al succo della questione, cioè al profluvio di critiche scatenato dalla scelta di +Europa, e ha aggiunto: "Il presepe lasciamolo in pace. Lasciamo in pace la Madonna, San Giuseppe, il bue e l'asinello. Lasciamo perdere". "Io ho detto che il Padre Eterno non guarda ai gusti sessuali delle persone, ma non andiamo a profanare il presepe", ha concluso Tajani.