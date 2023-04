Incoronazione Re Carlo, c'è la lista ufficiale: chi rovina la festa alla royal family

Giada Oricchio 14 aprile 2023 a

Carlo III incoronato o incornato? L’ascesa al trono che fu di Elisabetta II si sta trasformando in uno scettro di spine per il monarca 74enne. Quasi una congiura familiare. Il fratello Andrea, duca di York, a causa dello scandalo Epstein, è diventato “impresentabile” e avrà un ruolo assolutamente marginale durante le celebrazioni: non si affaccerà al balcone di Buckingham Palace e non indosserà la divisa militare.

Una decisione che lo ha contrariato al punto da non assecondare l’ordine di lasciare il prestigioso Royal Lodge per il minore Frogmore Cottage. L’ex moglie Sarah Ferguson, invece, guarderà l'evento dal divano di casa al pari dei comuni mortali perché non è stata invitata: il passato libertino non è stato perdonato. Esclusione mal digerita dalle figlie Eugenie e Beatrice. E che dire dei duchi di Sussex? Nonostante l’intervista a Oprah Winfrey, la serie Netflix e il libro “Spare”, in cui i Windsor sono stati denigrati e definiti “razzisti, anaffettivi, invidiosi, manipolatori”, Carlo ha spedito loro la convocazione per il 6 maggio, ma la coppia ha risposto picche. Il principe Harry d’Inghilterra farà una toccata e fuga, siederà nelle retrovie dell’Abazia di Westminster e vedrà il padre da lontano. Soprattutto sarà solo: Meghan Markle resta a casa a Los Angeles dove festeggerà i 4 anni di Archie (compie gli anni proprio il 6 maggio).

La scelta sarebbe maturata dopo che le richieste monetarie (11 milioni di dollari) dei duchi non sono state prese in considerazione dalla Corona. L’assenza dell’ex attrice è stata accolta dai tabloid britannici in parte con sollievo, in parte con amarezza. Il quotidiano “The Sun” ha ricordato che Carlo III accompagnò Meghan all’altare al posto del padre ripudiato e lei oggi ricambia rovinandogli (in parte) la festa e allontanando i nipoti.

C’è anche un terzo punto di vista. Molti osservatori in USA e nel Regno Unito hanno definito il comportamento di Markle “egoistico e codardo”: Meghan non avrebbe il coraggio di affrontare faccia a faccia i reali e temerebbe di essere accolta dai fischi degli inglesi come fu al Giubileo della regina. Per questo manda l’amatissimo marito ad affrontare in solitaria l’imbarazzo causato dalle bordate di entrambi. Sta di fatto che la sua mancata partecipazione riproduce plasticamente la profondità e la gravità della rottura. Ombre sulla cerimonia anche da parte dell’erede al trono William. Il sovrano lo ha supplicato di mettere da parte le divergenze con il fratello almeno a favore di telecamera, ma il principe del Galles sarebbe ancora furioso per le accuse e i violenti attacchi subiti e avrebbe imposto ingessi separati. Un eventuale incontro privato sarà fattibile solo davanti a testimoni per evitare che Harry lo racconti in maniera distorta alla stampa. Ma pare che nessuno sia così ansioso di parlargli. Insomma, come riporta “Pagesix”, i tempi sono cambiati: il re non può più tagliare la testa ai parenti ribelli, ma è “stanco e furioso della continua disubbidienza delle regole da parte dei suoi familiari”.