Putin, "quando vuole attaccare l'Europa". Report choc degli 007

Scenari inquietanti si alternano a segnali di allentamento della tensione. Resta indecifrabile la volontà del presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto scrive la tedesca Bild, il capo del Cremlino potrebbe lanciare perfino un attacco a un Paese europeo nell'invernale dell’anno prossimo. Secondo lo scenario, che viene attribuito a fonti di intelligence del Vecchio continente, lo zar potrebbe prendere in considerazione la "finestra" rappresentata dalla transizione presidenziale Usa, tra novembre 2024 (mese in cui si celebreranno le elezioni per la Casa Bianca) e il gennaio del 2025.

Allo stesso tempo altre fonti fanno sapere che Putin sta inviando segnali attraverso intermediari almeno da settembre circa la sua disponibilità a un cessate il fuoco nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, che includerebbe il congelamento della situazione attuale. Lo scrive il New York Times secondo cui l’informazione sarebbe stata appresa da due ex alti funzionari russi vicini al Cremlino, nonché da funzionari americani e internazionali.

Secondo i funzionari Usa, Putin aveva già tentato di negoziare un cessate il fuoco un anno prima, nell’autunno del 2022. Le sue intenzioni, precedentemente sconosciute, sono emerse dopo che l’Ucraina aveva sconfitto l’esercito russo nel nord-est. Quindi Putin ha dichiarato di essere soddisfatto dei territori conquistati dalla Russia e di essere pronto per una tregua, hanno riferito gli interlocutori della pubblicazione. Almeno da settembre, i funzionari occidentali hanno ricevuto nuovi segnali secondo cui Putin è interessato a un cessate il fuoco.