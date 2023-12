Medio Oriente, l'ultimatum dell'Iran: "Se continuano i crimini a Gaza"

23 dicembre 2023 a

La situazione in Medio Oriente è sempre sull'orlo di un ulteriore baratro. E proprio in queste ore arriva l'ennesima minaccia dei Paesi che gravitano nell'area. Questa volta è il turno dell'Iran che addirittura minaccia di chiudere il Mar Mediterraneo se continueranno i crimini a Gaza. Una minaccia che suona come un ultimatum. Il vero problema è: come farà l'Iran a chiudere il Mar Mediterraneo se Teheran non ha sbocchi nel Mare Nostrum?

Il vice comandante delle Guardie della rivoluzione iraniana Mohammad Reza Naghdi ha affermato che il Mar Mediterraneo potrebbe essere chiuso se gli Stati Uniti e i loro alleati dovessero continuare a commettere «crimini» a Gaza, senza spiegare però come tale chiusura verrebbe ottenuta. Lo riportano i media iraniani. «I sostenitori di Israele dovrebbero aspettarsi presto la chiusura del mar Mediterraneo, dello Stretto di Gibilterra e del resto dei corsi d’acqua», ha detto citato da Tasnim. L’ Iran non si affaccia sul mar Mediterraneo e non è chiaro come le Guardie rivoluzionarie possano chiuderlo, ma Naghdi ha parlato della «nascita di nuove forze di resistenza». Il Mar Rosso «si è trasformato in un incubo per Israele e gli Stati Uniti», ha evidenziato.