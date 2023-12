Mar Rosso, gli attacchi degli Houthi terrorizzano l'economia: impennata di costi

19 dicembre 2023 a

Gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen spaventano anche per i loro impatti economici e sulla sicurezza le principali compagnie di navigazione e i giganti petroliferi. Geopolitica fa rima con economia più che mai. Nell’area del Mar Rosso passa il 12% del traffico mondiale, 23mila navi l’anno, quasi il 30% dei servizi di linea, il 20% dell’energia che viaggia via mare, petrolio gas e prodotti raffinati. Dirottare di fatto il commercio globale lontano da un’arteria cruciale costa. Costa agli armatori ma alla fine soprattutto ai consumatori.

Sia i prezzi del petrolio che quelli del gas naturale europeo sono aumentati in parte a causa del nervosismo del mercato per gli attacchi degli Houthi sostenuti dall’Iran. Si tratta di attacchi contro navi portacontainer e petroliere che attraversano lo stretto corso d’acqua che separa lo Yemen dall’Africa orientale e conduce a nord verso il Mar Rosso e il Canale di Suez. Oltre alle forniture energetiche fondamentali per l’Europa, i prodotti alimentari come l’olio di palma e il grano e la maggior parte dei prodotti manifatturieri mondiali si spostano tramite navi portacontainer, molte dirette attraverso il Canale di Suez. Quasi tutti i beni necessari ai negozi per Natale saranno già stati consegnati, ma gli ordini online potrebbero subire ritardi, dicono gli analisti, perché quattro delle cinque maggiori compagnie di spedizioni di container al mondo hanno sospeso o dirottato i movimenti negli ultimi giorni.

Nel frattempo, alle compagnie di navigazione resta una doppia scelta: affrontare il rischio di viaggiare attraverso il Mar Rosso ed accettare i costi assicurativi più alti che ne derivano, o dirottare le loro navi su altre rotte. Entrambe le opzioni comporteranno tariffe più elevate e ritardi nella consegna delle merci, i cui costi varieranno lungo l’intera catena di approvvigionamento. Per gli economisti si rischia un forte vento contrario per l’economia globale, che si sta ancora riprendendo dalla pandemia di Covid-19, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la significativa stretta monetaria, osservata in molti paesi. Con i banchieri centrali di tutto il mondo sul punto di dichiarare vittoria nella lotta contro l’inflazione, un aumento del petrolio e del gas, insieme all’interruzione della catena di approvvigionamento globale, potrebbe minacciare di ribaltare questi successi.