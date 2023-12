Medio Oriente, la profezia di Gallant: "Quanto durerà la guerra contro Hamas"

14 dicembre 2023 a

La guerra contro Hamas «durerà più di diversi mesi». L'ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant al consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan in visita a Tel Aviv. «Hamas è un’organizzazione terroristica che si è costruita nell’arco di un decennio per combattere Israele e ha costruito infrastrutture sotto terra e sopra la terra e non è facile distruggerle. Richiederà un periodo di tempo, durerà più di diversi mesi ma vinceremo e li distruggeremo», ha spiegato Gallant, secondo una nota diffusa dal suo ministero.

Gallant e Sullivan hanno discusso degli sviluppi dell’operazione in corso a Gaza e delle tensioni con Hezbollah nel nord di Israele, oltre che delle minacce regionali poste dall’Iran e dai suoi alleati in Siria, Iraq e Libano. Gallant ha quindi espresso la sua gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti a Israele nella guerra e per gli sforzi dell’amministrazione Biden per garantire il rilascio degli ostaggi. «Grazie per essere venuti in Israele durante questo periodo di guerra. lo apprezziamo moltissimo», ha affermato Gallant. «Apprezziamo il vostro impegno personale nei confronti dello Stato di Israele per il rilascio degli ostaggi, per lo sforzo diplomatico e il sostegno militare», ha aggiunto.