Yemen, la profezia dell'analista: “Attacchi in vista contro gli Houthi”. Nuovo fronte di guerra

15 dicembre 2023 a

a

a

«È questione di giorni se non di ore prima che alcuni attacchi specifici colpiscano gli Houthi e lo Yemen». Non sarà necessariamente un’operazione su «larga scala», ma «sicuramente gli Houthi si illudono se pensano di poterli evitare dal momento che hanno sparato a destra e a sinistra contro le navi, non solo militari». A rivelarlo in un’intervista all’Adnkronos è l’esperto di Yemen e Golfo presso Chatham House, lo yemenita Farea al-Muslimi, secondo cui a breve dobbiamo attenderci una ’rappresaglia’ per l’ondata di lanci missilistici e attacchi con droni contro navi commerciali condotti dal gruppo filo-iraniano che controlla parti dello Yemen. L’analista prevede una fase di alta tensione nel Mar Rosso. Finché la guerra a Gaza andrà avanti, «nella regione ci sarà un’escalation contro gli interessi internazionali che vedrà protagoniste tutte le milizie, non solo quelle filo-iraniane - ragiona -. Credo che ad un certo punto inizieranno ad attaccare anche le navi civili, non solo i mercantili. Ora gli Houthi sono l’Asse della Resistenza del Mar Rosso. E chi pensa il contrario si illude».

Carneficina senza fine da parte di Hamas: altri ostaggi trovati morti

Secondo molti analisti, per fermare gli attacchi degli Houthi sarebbe necessario scendere a patti con l’Iran sulla guerra a Gaza. «Stupidaggini», taglia corto al-Muslimi, secondo cui anche se ci fosse un accordo con l’Iran e la guerra a Gaza andasse avanti, questi attacchi continuerebbero. «Gli Houthi sono d’accordo con l’Iran, ma se l’Iran svende Gaza, ciò non significa che anche gli Houthi lo faranno. Con o senza le richieste dell’Iran, gli Houthi attaccheranno quelle navi – spiega l’esperto -. Ormai si comportano come l’Iran più dell’Iran. Quindi, anche le questioni relative ali rapporto, al comando e al controllo non sono più rilevanti».

"Leader Ue cercano l'accordo". Retroscena Lavrov sulle condizioni di pace

Dietro gli attacchi degli Houthi, prosegue l’analista yemenita, ci sono ben tre motivazioni che possono essere individuate. La prima è la solidarietà con i palestinesi a Gaza dato che il gruppo «ha davvero a cuore la Palestina, il suo logo dice ’morte a Israele, all’America e agli ebrei’, e crede sinceramente che Israele dovrebbe scomparire». C’è anche una questione interna, dato che sugli Houthi, nota, c’è «molta pressione a livello locale» e attaccare le navi nel Mar rosso è una sorta di valvola di sfogo. «Vogliono infine affermarsi, anche in modo criminale, come attore globale nel mondo e nello Stretto di Bab al-Mandab e del Mar Rosso - conclude -. Quindi, la guerra di Gaza è sicuramente un regalo di Natale anticipato per il gruppo da parte dei Babbo Natale israeliani».