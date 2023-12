Argentina, il commiato di Kirchner: dito medio della vicepresidente uscente

11 dicembre 2023 a

a

a

Javier Milei giura come nuovo presidente dell'Argentina annunciando inevitabili misure choc per l'economia del Paese. Il motivo è presto detto: "Non ci sono soldi", ha detto l'economista ultra-liberista. Tanti i personaggi della politica intervenuti, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Viktor Orban. Ha fatto molto discutere l'ex presidente argentina Cristina Kirchner, che si è congedata con gestaccio.

Nel suo discorso di insediamento Milei ha detto: "Non ci sono soldi. Si renderanno dunque subito necessarie riforme shock. Dovrò prendere tutte le decisioni che si renderanno necessarie". Poi ha annunciato: "Serve una manovra fiscale nel settore pubblico per circa 5 punti di Pil. Una manovra che questa volta cadrà quasi interamente sullo Stato e non sul settore privato".

la vicepresidente uscente Cristina Kirchner (già presidente due volte in passato) fa il dito medio a dei sostenitori di Milei che l'hanno insultata mentre stava entrando al Senato pic.twitter.com/hSyANzmCuU — Andrea (@ANDREAESCIT) December 10, 2023

Kirchner, entrando al Congresso per la cerimonia di insediamento, ha mostrato il dito medio a un sostenitore del nuovo presidente. Kirchner stava salutando i presenti quando all'improvviso ha sentito qualcuno gridare qualcosa che evidentemente non è stato gradito. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere e il breve filmato è rimbalzato sui social da account ad account.