Russia, giallo Aleksei Navalny: dov'è finito l'oppositore di Putin

Respinta la richiesta di appello di Navalny: esecutiva la condanna a 19 anni

Aleksei Navalny non risulta più nell’elenco dei detenuti della colonia penale Ik-6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir, in cui fino alla scorsa settimana scontava la sua condanna. È stato trasferito altrove, ma non si sa ancora dove, anche se le autorità carcerarie non lo hanno ammesso, denunciano gli avvocati che si sono recati personalmente alla colonia penale, e a Ik-7, sempre nella stessa regione, come rende noto la portavoce Kira Yarmish in un tweet. Da 6 giorni non si hanno notizie dell’oppositore.