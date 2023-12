Russia, Putin annuncia a sorpresa la ricandidatura: "Non c'è altra scelta"

08 dicembre 2023 a

a

a

Vladimir Putin annuncia la sua ricandidatura alle elezioni di marzo del 2024 per il quinto mandato al Cremlino perché "non c’è altra scelta". "Correrò per la presidenza della Federazione russa", dice nel corso di una cerimonia al Cremlino in occasione della Giornata degli eroi della patria, parlando con alcuni dei partecipanti. Tra questi, riferisce la Tass, Artem Zhoga, presidente del Parlamento della Repubblica popolare di Donetsk e padre di un eroe morto nell' operazione militare speciale in Ucraina, che gli chiede di ricandidarsi. "È il momento di decidere", lo sollecita Zhoga, quando mancano poco più di tre mesi al voto, fissato da 17 al 17 marzo.

Terza guerra mondiale già in corso? Cosa svela Barbero, Augias spiazzato

Ma non è solo lui a chiederglielo, sottolinea l’agenzia di stampa, secondo cui il presidente del Parlamento di Donetsk lo fa anche a nome di tutte le persone che vivono nelle nuove regioni russe in Ucraina: "Grazie alle sue azioni e decisioni abbiamo conquistato la libertà e il diritto di scegliere. C’è ancora molto lavoro da fare...Vorremmo farlo sotto la sua guida... Abbiamo bisogno di lei e la Russia ha bisogno di lei". "Grazie per queste parole, dette soprattutto in questa situazione e oggi", ha replicato Putin, che poi ha ammesso: "Ho avuto pensieri diversi su questo argomento. Comunque capisco che oggi non c’è altra scelta, è per questo che correrò per la presidenza della Russia". Un annuncio arrivato poco dopo che lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ribadiva che Putin avrebbe fatto conoscere la sua intenzione di ricandidarsi "al momento necessario e opportuno".