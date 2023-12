La Torre di Babele, terza guerra mondiale in corso? Barbero ha una risposta diversa

05 dicembre 2023 a

Due guerra in corso, quella in Medio Oriente tra Israele e Hamas e quella tra Russia e Ucraina. Nel corso della puntata del 4 dicembre di La Torre di Babele, programma di Corrado Augias su La7, viene intervistato lo storico Alessandro Barbero, che riflette sui tanti conflitti in corso. “È già scoppiata la terza guerra mondiale ‘a pezzi’, come ha detto Papa Francesco?”, la domanda che gli viene rivolta. L’esperto risponde così: “Mentre noi siamo qui e adesso e pensiamo a tutti i conflitti mondiali oltre questi due come parti di unica realtà, ma bisogna stare attenti, perché questi conflitti hanno radici diverse. Direi che è un caso che ci siano queste due guerre così vicine a noi che ci angosciano, sono talmente diverse le radici che le capiamo meglio separandole”. Una tesi ribattuta da Augias, che vede un segnale di allarme e la fine di un’epoca iniziata nel 1945 ad una con la supremazia messa in discussione.

“Anche la Guerra Fredda funzionava così con questi conflitti combattuti per conto terzi - dice ancora Barbero -. Noi europei tutto sommato vivevamo, durante la Guerra Fredda, in un’epoca in cui si sapeva benissimo che le due superpotenze, Usa e Russia, si detestavano ma si combattevano solo in certi luoghi marginali, come per prova. Se fossero così i conflitti di adesso allora non vorrebbe dire che stanno preparando la terza guerra mondiale, magari stanno preparando la nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Cina? Io - conclude lo storico - ci metterei quasi la firma”.