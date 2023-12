Usa, Biden medita il ritiro? “Non sono sicuro...”, la frase che scuote gli Usa

06 dicembre 2023 a

«Se Donald Trump non si candidasse» alle presidenziali americane del 2024, «non sono sicuro che mi presenterei». Ma i democratici «non possono lasciarlo vincere». Si è espresso così Joe Biden, durante una raccolta fondi nei pressi di Boston. Parole con cui, evidenzia la Cnn, ha colto di sorpresa funzionari e consiglieri della campagna dell’81enne presidente americano. E, aggiunge la rete americana, lo stesso Biden (che solo ieri ha partecipato a tre eventi) quando successivamente gli è stato chiesto se sarebbe stato sempre in corsa se Trump non lo fosse stato, ha poi risposto: «Me lo aspetto, ma vedete, lui corre e io devo correre».

E proprio nelle stesse ore, mentre le frasi di Biden hanno fatto il giro dei social, l’ex presidente americano Trump ha detto che, in caso di vittoria nelle prossime presidenziali Usa, non abuserebbe del suo potere come punizione contro qualcuno «tranne il primo giorno». «Voglio chiudere il confine ma, fatto questo, non sono un dittatore», ha spiegato in un’intervista a Fox News. Trump è tornato ad attaccare i suoi rivali definendoli «parassiti» e ha ribadito che il presidente Biden è «il vero distruttore della democrazia americana». Il clima elettorale è infuocato.