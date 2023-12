Israele, a Gaza arriva la Brigata Kfir: chi sono i super militari ebraici

04 dicembre 2023 a

L’Esercito israeliano ha dispiegato nella Striscia di Gaza la ’Brigata Kfir’, nata nel 2005 e che da allora non aveva mai partecipato a operazioni delle forze israeliane nell’enclave palestinese. La Brigata, specializzata in lotta al terrorismo e combattimento in aree urbane, è impegnata - secondo un comunicato dei militari israeliani - in operazioni per «localizzare i tunnel» usati da Hamas e «distruggere» il gruppo dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele.

I militari della Brigata Kfir sono impiegati insieme al «genio, alle forze corazzate e all’artiglieria» che operano nel nord della Striscia di Gaza per «sconfiggere il nemico e portare a termine compiti aggiuntivi volti a consentire alle Forze di difesa di Israele di continuare le manovre» nella zona. Sinora, stando a quanto comunicato, i soldati della Brigata ha individuato «oltre 30 tunnel» e «diretto» un centinaio di attacchi dell’artiglieria, «distruggendo» obiettivi di Hamas. Con questi militari, dopo la ripresa delle ostilità e la fine della tregua, Israele vuole dare il colpo di grazia ai terroristi.