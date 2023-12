Medio Oriente, iniziata operazione di terra. Netanyahu minaccia Hamas

03 dicembre 2023 a

Si è aperta una nuova fase della guerra nella Striscia di Gaza. Le Forze di difesa israeliane (Idf), infatti, hanno avviato un’operazione di terra nel sud dell’enclave palestinese. Secondo i media israeliani, blindati e tank nella parte nord di Khan Younis hanno iniziato ad attaccare obiettivi di Hamas. Il capo di stato maggiore dell’Idf, tenente generale Herzi Halevi, ha confermato che l’esercito sta iniziando a operare nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. L’operazione - spiega - «non sarà meno potente» di quelle nel Nord della Striscia «e non avrà risultati inferiori. I comandanti di Hamas incontreranno l’Idf ovunque. Abbiamo le capacità per farlo nel modo più completo e approfondito».

Netanyahu ritira i negoziatori: raggiungeremo i nostri obiettivi

«Stiamo continuando a parlare con il nostro nemico della possibilità di continuare a liberare gli ostaggi - stiamo parlando con il fuoco». L'ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, mentre le Idf hanno annunciato l’inizio dell’operazione di terra anche nella parte sud di Gaza. In un discorso davanti ai membri del suo partito Likud, Netanyahu - citato dal Times of Israel - ha affermato che il gabinetto di guerra agisce «rapidamente ma non in modo avventato» nelle decisioni sui combattimenti, sottolineando che l’attenzione delle Idf rimane alta sia sul fronte meridionale che su quello settentrionale.